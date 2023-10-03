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3 октября, 18:17

Украинский военный признался, что обрадовался приходу России в Харьковскую область

Украинский боец Доценко заявил, что был рад приходу ВС РФ в Харьковскую область

Перешедший на сторону России украинский военный Максим Доценко признался, что обрадовался тому, что часть Харьковской области перешла под контроль российских войск. По его словам, ранее в регионе, когда он был ещё под контролем Киева, были серьёзные проблемы с работой и зарплатой.

"Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой", — приводит РИА "Новости" слова Доценко.

Военный утверждает, что его мать и отца сразу же устроили на хорошую работу, поэтому сейчас он полностью спокоен за родителей.

Ранее сообщалось, что российские войска существенно продвинулись и закрепились на опорных пунктах в Харьковской области, которые ранее принадлежали ВСУ. Глава администрации региона Виталий Ганчев добавил, что занятые ВС РФ позиции "стратегически удобные", так как позволяют им осуществлять дальнейшее продвижение.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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