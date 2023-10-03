Украинский военный признался, что обрадовался приходу России в Харьковскую область

Перешедший на сторону России украинский военный Максим Доценко признался, что обрадовался тому, что часть Харьковской области перешла под контроль российских войск. По его словам, ранее в регионе, когда он был ещё под контролем Киева, были серьёзные проблемы с работой и зарплатой.

"Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой", — приводит РИА "Новости" слова Доценко.

Военный утверждает, что его мать и отца сразу же устроили на хорошую работу, поэтому сейчас он полностью спокоен за родителей.