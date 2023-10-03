США проверят системы оповещения в один день с Россией
США организуют масштабную проверку систем оповещения в один день с РФ 4 октября
США организуют масштабную проверку систем оповещения 4 октября, то есть в один день с РФ. Как сообщает американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, она стартует в 14:20 по восточному времени (22:20 мск).
По данным Newsweek, будет проведено тестирование системы экстренного оповещения для телевизоров и радиоприёмников, а также беспроводной системы экстренного оповещения телефонов.
Ранее Лайф писал, что МЧС 4 октября проведёт проверку системы оповещения населения по всей России. Сигнал "Внимание всем!" будет подаваться через сирены и громкоговорители.
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