Дуда напомнил о важной роли Польши в снабжении Украины
Дуда: Единственная автострада из Западной Европы на Украину проходит через Польшу
Единственная автострада, которая ведёт на Украину из Западной Европы, пролегает через польскую территорию. Об этом заявил глава Польши Анджей Дуда, напомнив о ключевой роли Варшавы в снабжении Киева.
"Я хочу подчеркнуть, что мы ключевая страна в области оказания помощи Украине, в том числе и на будущее, если говорить о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идёт из Западной Европы на Украину, идёт через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", — заявил Дуда на брифинге.
По его словам, железные дороги наилучшего качества проложены через Польшу, а аэродром мирового уровня находится около польско-украинской границы в Жешуве, который представляет собой воздушное соединение с Украиной.
Дуда также подчеркнул, что Варшава не отказывается поддерживать Киев и играет в данном вопросе "абсолютно ключевую роль". Он заверил, что страна продолжит это делать в соответствии с союзническими обязательствами.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил Киеву, что республика приютила миллионы украинцев, а также посоветовал Владимиру Зеленскому не доверять Германии.
ТАСС / Grzegorz Momot