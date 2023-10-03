Дуда напомнил о важной роли Польши в снабжении Украины

Единственная автострада, которая ведёт на Украину из Западной Европы, пролегает через польскую территорию. Об этом заявил глава Польши Анджей Дуда, напомнив о ключевой роли Варшавы в снабжении Киева.

"Я хочу подчеркнуть, что мы ключевая страна в области оказания помощи Украине, в том числе и на будущее, если говорить о поддержке Украины. Единственная автострада, которая идёт из Западной Европы на Украину, идёт через Польшу, это автострада А4, и все об этом хорошо знают", — заявил Дуда на брифинге.

По его словам, железные дороги наилучшего качества проложены через Польшу, а аэродром мирового уровня находится около польско-украинской границы в Жешуве, который представляет собой воздушное соединение с Украиной.

Дуда также подчеркнул, что Варшава не отказывается поддерживать Киев и играет в данном вопросе "абсолютно ключевую роль". Он заверил, что страна продолжит это делать в соответствии с союзническими обязательствами.