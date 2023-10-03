В этом году сентябрь в Москве побил семь метеорологических рекордов
Вильфанд: В этом году сентябрь в Москве побил семь метеорологических рекордов
Минувший сентябрь установил в Москве семь метеорологических рекордов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как сообщил синоптик со ссылкой на данные Метеорологической обсерватории МГУ, первый месяц осени в Москве оказался не только самым сухим и тёплым, но и побил немало рекордов. В частности, по высоте атмосферного давления, а также минимуму облачности.
"Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений", — перечислил Вильфанд.
Он также подчеркнул, что уровень радиации в первый месяц осени тоже побил рекорды. Правда, как уточнил специалист, речь идёт о полезной радиации, так как ультрафиолетовый индекс не превысил опасных значений.
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