Регион

Уведомления отключены

3 октября, 20:06

Притесняющим российских журналистов молдаванам запретили въезд в Россию

МИД РФ: Россия запретила въезд лицам из Молдавии, притесняющим российские СМИ

Послу Молдавии в России Лилиану Дарию сообщили, что Москва в качестве асимметричной меры закрывает въезд лицам, причастным к ограничению прав российских журналистов в бывшей советской республике. Сообщение об этом появилось на официальном интернет-портале МИД РФ.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", — говорится в сообщении.

Также российские дипломаты заявили о том, что Дарий во вторник, 3 октября, был вызван в МИД РФ из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике. В заявлении указано, что молдавской стороне в связи с этим был заявлен решительный протест.

Руководителя "Sputnik Молдова" решили депортировать из Молдавии ближайшим рейсом

Руководителя "Sputnik Молдова" решили депортировать из Молдавии ближайшим рейсом

Ранее Лайф писал, что МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко и выразил ему решительный протест после необоснованной депортации главы новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. В ведомстве заверили, что инцидент не останется без ответа.

Обложка ©

t.me / МИД России

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Молдавия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров