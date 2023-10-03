Притесняющим российских журналистов молдаванам запретили въезд в Россию
МИД РФ: Россия запретила въезд лицам из Молдавии, притесняющим российские СМИ
Послу Молдавии в России Лилиану Дарию сообщили, что Москва в качестве асимметричной меры закрывает въезд лицам, причастным к ограничению прав российских журналистов в бывшей советской республике. Сообщение об этом появилось на официальном интернет-портале МИД РФ.
"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", — говорится в сообщении.
Также российские дипломаты заявили о том, что Дарий во вторник, 3 октября, был вызван в МИД РФ из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике. В заявлении указано, что молдавской стороне в связи с этим был заявлен решительный протест.
Ранее Лайф писал, что МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко и выразил ему решительный протест после необоснованной депортации главы новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. В ведомстве заверили, что инцидент не останется без ответа.
t.me / МИД России