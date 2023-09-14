МИД РФ: Депортация главы "Sputnik Молдова" из Кишинёва не останется без ответа
МИД РФ выразил протест Молдавии из-за высылки главы "Sputnik Молдова"
МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко и выразил ему решительный протест после необоснованной депортации главы новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. В ведомстве заверили, что инцидент не останется без ответа.
Временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко прибыл в МИД РФ. Видео © t.me / МИД России
"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развёрнутой официальным Кишинёвом антироссийской кампании", — говорится в телеграм-канале министерства.
В МИД РФ потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов, а также призвали соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и средств массовой информации и обеспечения прав журналистов.
"Очередной недружественный шаг молдавской власти не останется без адекватного ответа с российской стороны", — добавили в ведомстве.
Напомним, вчера стало известно, что руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" буквально выгнали из Молдавии, депортировав из страны первым рейсом. При этом ему даже не дали собрать вещи и забрать домашних питомцев. После этого временный поверенный в делах Молдавии был вызван в МИД России. В итоге вчера вечером журналист вернулся в Москву и заявил о намерениях эвакуировать оставшегося в Молдавии кота. Свои слова он уже сдержал.
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