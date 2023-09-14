МИД РФ: Депортация главы "Sputnik Молдова" из Кишинёва не останется без ответа

МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко и выразил ему решительный протест после необоснованной депортации главы новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. В ведомстве заверили, что инцидент не останется без ответа.

Временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко прибыл в МИД РФ. Видео © t.me / МИД России

"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развёрнутой официальным Кишинёвом антироссийской кампании", — говорится в телеграм-канале министерства.

В МИД РФ потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов, а также призвали соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и средств массовой информации и обеспечения прав журналистов.