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14 сентября, 07:56

МИД РФ: Депортация главы "Sputnik Молдова" из Кишинёва не останется без ответа

МИД РФ выразил протест Молдавии из-за высылки главы "Sputnik Молдова"

МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко и выразил ему решительный протест после необоснованной депортации главы новостного агентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. В ведомстве заверили, что инцидент не останется без ответа.

Временный поверенный в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко прибыл в МИД РФ. Видео © t.me / МИД России

"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развёрнутой официальным Кишинёвом антироссийской кампании", — говорится в телеграм-канале министерства.

В МИД РФ потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов, а также призвали соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и средств массовой информации и обеспечения прав журналистов.

"Очередной недружественный шаг молдавской власти не останется без адекватного ответа с российской стороны", — добавили в ведомстве.

Журналист Денисов сдержал слово и спас кота после депортации из Молдавии

Журналист Денисов сдержал слово и спас кота после депортации из Молдавии

Напомним, вчера стало известно, что руководителя информационного агентства "Sputnik Молдова" буквально выгнали из Молдавии, депортировав из страны первым рейсом. При этом ему даже не дали собрать вещи и забрать домашних питомцев. После этого временный поверенный в делах Молдавии был вызван в МИД России. В итоге вчера вечером журналист вернулся в Москву и заявил о намерениях эвакуировать оставшегося в Молдавии кота. Свои слова он уже сдержал.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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