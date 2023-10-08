День работника сельского хозяйства, Всемирный день зомби, Сергей-капустник: Праздники и приметы 8 октября Сегодня, 8 октября, в России отмечаются два профессиональных праздника. Один из них охватывает огромный сектор экономики нашей страны, десятки профессий и специальностей. А ещё на этот день выпадают два праздника, посвящённые хобби и интересному времяпрепровождению. 7 октября, 21:01 8 октября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Фото © Freepik / prostooleh

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

8 октября в России отмечается праздник тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны, — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно во второе воскресенье октября;

в 2023 году выпадает на 8 октября;

установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года.

Этот праздник появился во времена СССР. В 1966 году указом Президиума Верховного Совета был утверждён как Всесоюзный день работников сельского хозяйства и также отмечался во второе воскресенье октября. В том же году появился День работников пищевой промышленности, но он праздновался в третье воскресенье октября. Лишь через 20 лет два этих праздника объединили в один. Он получил название День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Лишь в 1999 году праздник окончательно приобрёл его нынешнюю форму.

Для России этот день особо важен, потому что в нашей стране развитое сельское хозяйство. К тому же сельхозугодия России занимают ощутимую долю общемировых — 4,5%. Это даёт большие возможности для дальнейшего развития сектора. Не зря сейчас сельское хозяйство, а в целом агропромышленный комплекс, — одна из самых динамичных отраслей российской экономики.

Наша страна не только почти полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, но и ежегодно наращивает экспорт. Россия стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по объёмам продаж такой продукции за рубеж. Так, на днях Минсельхоз заявил, что сбор зерна в России в 2023 году может достичь 135 млн тонн. А валовый сбор сои в РФ в 2023/2024 сельхозгоду может вырасти до 6,2 млн тонн. Такая же позитивная тенденция в животноводстве. Сегодня, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, можно поблагодарить тружеников села за их такую важную работу.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

8 октября отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Фото © Минобороны РФ

8 октября в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Рассказываем о нём: это российский официальный ведомственный праздник;

отмечается ежегодно 8 октября, дата не меняется;

утверждён приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 2007 году;

приурочен к дате Наваринского морского сражения;

отмечается на кораблях Военно-морского флота и в городах, где находятся базы ВМФ.

Праздник День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России приурочен к годовщине исторического события — Наваринского морского сражения, в котором отличился русский линейный корабль "Азов" под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Это сражение состоялось 8 октября (по старому стилю) 1827 года в Наваринской бухте, которая находится на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес. Тогда русско-англо-французская эскадра разбила турецко-египетский флот. За боевые подвиги "Азов" впервые на российском флоте получил гвардейский флаг и вымпел.

Инициаторами учреждения Дня командира надводного, подводного и воздушного корабля стали ветеранские организации. Ходатайствовала за его установление общественная организация адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов". Цель — подчеркнуть важность качеств командира корабля, ведь именно он отвечает за весь личный состав и выполнение задач.

А тот факт, что в названии фигурируют кроме надводных также подводные и воздушные корабли (подлодки, самолёты, вертолёты), отражает мощь современного Военно-морского флота России, который включает в свой состав десятки субмарин, в том числе атомных, а ещё морскую авиацию.

Международный день бездорожья

8 октября отмечается Международный день бездорожья. Фото © ТАСС / Василий Смирнов

Также 8 октября в России отмечается праздник тех, кто предпочитает гладким трассам и городским дорогам лужи и рвы, — День любителей бездорожья. Вот что это за событие: это международный неофициальный праздник;

был учреждён несколько лет назад компанией, занимающейся спецэкипировкой для внедорожников;

отмечается ежегодно 8 октября, дата не меняется;

в этот день проводятся заезды и соревнования на внедорожниках.

Много лет назад появилось расхожее высказывание, что в России якобы нет дорог, только направления. С тех пор дороги в нашей стране стали куда лучше, на некоторых можно даже разгоняться до 130 км/час. Однако есть те, кто каждый год ищет "направления" вместо дорог. Вот уже несколько лет этому посвящён особый праздник — сегодняшний Международный день бездорожья.

В эту дату любителей экстрима призывают собираться вместе и устраивать заезды по пересечённой местности. Как раз погода в это время уже благоприятствует: осенние дожди размывают дороги, а значит, у водителей специально подготовленных автомобилей с "зубастыми" шинами больше шансов получить долю адреналина.

Примечательно, что месяц назад в России отмечался похожий праздник — День езды по бездорожью, или День джипера, приуроченный к дате появления первого российского высокопроходимого автомобиля.

Всемирный день зомби

8 октября отмечается Всемирный день зомби. Фото © Агентство "Москва"

Ещё один яркий и необычный праздник можно отметить в России 8 октября — Международный день зомби. Вот что о нём известно: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается в разные даты, в том числе 8 октября;

в этот день проводятся фестивали, забеги, карнавалы, посвящённые зомби.

Международный день зомби (а иногда его называют всемирным) — это интернациональное событие, которое выросло из первого подобного мероприятия, состоявшегося в Питтсбурге в 2006 году. Там устроили прогулки "мертвецов" — участников, которые при помощи грима на несколько часов "превратились" в зомби.

С тех пор подобные акции стали традиционными, правда, какой-то единой даты для них не появилось. Зомби-прогулки проводятся ежегодно в полусотне городов по всему миру. Тысячи людей надевают страшные костюмы, в том числе с благими целями, — чтобы собрать деньги на благотворительность. А ещё участники таких встреч в шутку требуют соблюдения "прав зомби" и также для смеха "нападают" на прохожих. Конечно, можно предположить, что нравится это не всем.

Зомби как персонаж особое распространение в массовой культуре получил благодаря целой серии современных фильмов о конце света. Однако на деле подобная нежить так или иначе издревле представлена в народных культурах по всему миру. Вот и сам термин "зомби" восходит к религии вуду, распространённой среди жителей островов Карибского бассейна. Впервые в литературе это слово встречается в книге Уильяма Сибрука "Остров магии" (1929). В России один из первых "фестивалей" зомби, навеянный фильмами про "живые трупы", состоялся в Тюмени в 2011 году. Тогда это вызвало широкий общественный резонанс.

Приметы 8 октября

Сергей-капустник

Русская православная церковь 8 октября чтит память Сергия Радонежского — основателя Свято-Троицкой Сергиевой лавры, преобразователя монашества в центральной и северной Руси. Он родился 3 мая 1314 года в селе Варницы под Ростовом и получил имя Варфоломей. В подростковом возрасте вместе с семьёй перебрался в город Радонеж (около 50 км от Москвы). В 1337 году принял монашеский постриг с именем святого мученика Сергия. К нему начали стекаться последователи, желавшие стать монахами. Постепенно образовалась обитель. Основание Троицкого монастыря (ныне Свято-Троицкая Сергиева лавра) относят к 1330–1340 годам. У Сергия Радонежского просил благословение перед Куликовской битвой великий князь Димитрий Донской. Сергий запретил монахам принимать подаяние и велел жить только своим трудом. По преданию, он умел исцелять — и однажды даже воскресил умершего ребёнка.

На Руси же в день памяти Сергия Радонежского отмечали народный праздник Сергей-капустник. Было обыкновение именно в этот день рубить капусту и заготавливать на зиму. Начинать засолку старались с первыми заморозками, когда овощ становится наиболее вкусным. На капустном листе пекли лепёшки и загадывали желания, прося сытую и благополучную зиму. А ещё этот праздник называли "курник", так как верили, что преподобный Сергей защищает домашнюю птицу от напастей, особенно кур. В день святого Сергия нельзя было никому отказывать в помощи. Также под запретом были лень, суета, ссоры, зависть.

Погодные приметы 8 октября

Первый снег на Сергея-капустника — зима придёт на Михайлов день (21 ноября).

Ясная погода — ещё три недели будут такими же.

Северный ветер — к суровой зиме, а южной — к тёплой.

Снегири собираются стайками в садах — к первому снегу.

С берёзы листва не опала — снег поздно ляжет.

Именинники 8 октября

8 октября 2023 года именины у российского актёра Романа Курцына. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 8 октября, именины у обладателей следующих имён: Афанасий

Герман

Евгений

Максим

Николай

Павел

Прохор

Роман

Сергей. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев