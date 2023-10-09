Всемирный день почты, День разгрома фашистов на Кавказе, Иоанн Богослов: Праздники и приметы 9 октября Сегодня, 9 октября, в России отмечаются два профессиональных праздника, и один из них охватывает сотни тысяч человек по всей стране. Также на эту дату выпадает один из Дней воинской славы России и большой церковный праздник. 8 октября, 21:01

Всемирный день почты

Сегодня, 9 октября, в России и других странах отмечается Всемирный день почты — один из праздников, который по-настоящему касается каждой страны. Рассказываем о нём: это официальный международный праздник;

отмечается ежегодно 9 октября, дата не меняется;

учреждён на конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС) в 1969 году;

цель — подчеркнуть роль почты для экономики и общества.

Всемирный день почты (World Post Day) отмечается ежегодно 9 октября, поскольку именно в эту дату в 1874 году в столице Швейцарии Берне был основан Всемирный почтовый союз, который и по сей день является главной международной почтовой организацией.

Безусловно, сам принцип переправки сообщений и посылок, по которому работает современная почта, был введён куда раньше — в глубокой древности. В те времена прообразом почтальонов были гонцы, которые пешком или на лошадях доставляли послания адресату. Уже в Древней Греции, Персии, Египте, Китае, Римской империи была налажена почтовая связь. Потребность во Всемирном почтовом союзе появилась, когда дороги и транспорт развились настолько, что появилась возможность формировать единую почтовую территорию повсеместно. Введение единых принципов позволило стирать барьеры и границы для писем.

Сегодня в состав союза входят почтовые администрации из 192 стран. Россия, кстати, была одним из государств, его учредивших. Сейчас Почта России входит в Совет почтовой эксплуатации ВПС. Отечественный оператор почтовых отправлений — это огромная организация с 38 тысячами отделений по всей стране и более чем 300 тысячами работников. Все они сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Эпизод битвы за Кавказ. Фото © Минобороны РФ

9 октября в России отмечается праздник, посвящённый одной из славных побед в отечественной истории, — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Несколько фактов о нём: является одним из официальных Дней воинской славы России;

отмечается ежегодно 9 октября, дата не меняется;

внесён в закон о памятных датах и днях воинской славы в июле 2020 года;

в этот день проводятся памятные мероприятия, посвящённые той победе.

Битва за Кавказ была одним из наиболее продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Продолжалась 442 дня — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. По длительности это второе сражение ВОВ после 900-дневной обороны Ленинграда.

Интерес гитлеровской Германии к Кавказу объяснялся желанием овладеть нефтью, без которой немецкая военная машина в том регионе была обречена на поражение, а также зерном, необходимым для поддержки армии. Ещё этот регион имел стратегически важное значение с точки зрения расположения. Сражение за Северный Кавказ принято разделять на два этапа: наступление немецко-румынских войск шло с 25 июля по 31 декабря 1942 года и сменилось контрнаступлением советских войск, которое длилось с 1 января по 9 октября 1943 года.

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг фронта. Потери советских войск составили свыше 344 тысяч человек. Главным результатом стало то, что Советская армия начала отвоёвывать свои территории. С победы под Сталинградом и битвы за Кавказ началось победоносное шествие Красной армии к Берлину.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

9 октября отмечается День Специальной пожарной охраны МЧС России. Фото © МЧС РФ

9 октября в России также отмечается профессиональный праздник — День Специальной пожарной охраны. Предлагаем узнать о нём больше: это официальный российский ведомственный праздник;

отмечается ежегодно 9 октября, по календарю не смещается;

приурочен к дате создания первых таких подразделений;

в этот день проводятся торжественные мероприятия, награждение бойцов.

История создания пожарного спецназа — Специальных подразделений Государственной противопожарной службы — связана с разработкой и созданием ядерного оружия. В уже далёком 1947 году 9 октября в составе Главного управления пожарной охраны МВД СССР был сформирован спецотдел для руководства подразделениями по охране особо важных и режимных предприятий. Зоной ответственности таких структур стали предприятия, НИИ, закрытые города, где создавали ядерное оружие.

Задачи специальной пожарной охраны постепенно расширялись. Так, подобные подразделения были размещены на ключевых объектах оборонного комплекса. Именно их бойцы ликвидировали последствия первой крупной радиационной аварии 29 сентября 1957 года в Озёрске, что в Челябинской области. А в 1991 году тушили пожар в одном из отсеков атомной подводной лодки на верфи. В наше время бойцы Специальной пожарной охраны работают в том числе на космодромах Байконур и Восточный.

Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия. Отличившимся вручают награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные на службе. День рождения своих подразделений многие пожарные встречают на боевом посту.

День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн Богослов в молчании (Симон Ушаков, 1673 год). Фото © Wikipedia

9 октября в России отмечается церковный праздник — День представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Рассказываем об этом событии: отмечается ежегодно 9 октября (26 сентября по старому стилю);

его относят к великим праздникам, причтённым к двунадесятым;

в народе называют ещё Днём Ивана-путника;

в храмах читают молитвы, обращённые к Иоанну Богослову.

Иоанн, сын рыбака, был одним из первых последователей Иоанна Предтечи, от которого узнал о пришествии Мессии — Христа. Иоанн стал одним из трёх учеников, которых Иисус приблизил к себе. Все важные события в жизни Спасителя происходили при нём. Именно святому Иоанну Иисус доверил заботы о своей матери, и тот в точности исполнил его завещание.

Согласно Святому Писанию, после Успения Божией Матери апостол Иоанн отправился проповедовать Слово Божие. При императоре Домициане подвергался жестоким мучениям, но от веры не отказался. Затем записал одно из четырёх Евангелий, три послания Нового Завета и Откровение (Апокалипсис) — таинственное, символическое изложение грядущих судеб мира и Церкви. Прожил более ста лет и единственный из апостолов, который скончался естественной смертью.

Причём обстоятельства его кончины оказались загадочными. Предвидя смерть, Иоанн велел ученикам подготовить крестообразную могилу. Когда она была готова, лёг в неё и повелел засыпать его землёй. Повинившись, ученики на следующий день раскопали могилу, но она была пустой. Оттого многие христиане верят, что апостол Иоанн не умер, а остался жить до Второго пришествия Христова и обличения Антихриста.

Приметы 9 октября

Иван Богослов

В народе церковный праздник называли Иоаннов день или просто Иван Богослов. Верующие отправлялись в храм, чтобы попросить святого апостола о здоровье и укреплении семейного союза. Считалось, что работать в этот день можно только до обеда. Нельзя употреблять алкоголь, сквернословить, ругаться. Была традиция посвящать праздник смотринам и сватовству. Крестьяне накрывали столы и звали в гости будущих сватов. А вот венчание на Иоанна Богослова было под запретом. Ещё этот день называли Иван-путник, помня о путешествиях Иоанна для проповедования Слова Божьего. У святого просили покровительства в дороге и благополучного возвращения.

Погодные приметы 9 октября

Дождь — к трём неделям осадков.

Тепло и солнечно — к холодному июню.

Розовый закат — к сильным ветрам.

Обильный листопад — к ранней зиме.

Именинники 9 октября

9 октября именины у российского актёра Александра Домогарова. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

На 9 октября выпадают именины у обладателей следующих имён: Александр

Афанасий

Владимир

Дмитрий

Ефрем

Иван

Николай

Тихон. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает счастья и успехов!

Авторы Вадим Андреев