Первый в истории штраф за космический мусор взыскали в США

Американские власти впервые в истории назначили штраф за космический мусор. Так, Федеральная комиссия по связи (FCC) планирует взыскать с телепровайдера Dish 150 тысяч долларов за то, что те не смогли вывести с орбиты запущенный в 2002 году спутник EchoStar-7. Данные об этом были опубликованы на сайте FCC.

"Это первый случай принятия комиссией мер по обеспечению соблюдения требований к космическому мусору", — рассказали в FCC.

В 2022 году Dish хотела вывести аппарат с орбиты, однако в нём закончилось топливо. После этого у компании не осталось иного выхода, как оставить спутник в космосе. В комиссии решение о штрафе охарактеризовали как "прорывное" и демонстрирующее то, что у органов госвласти есть правоприменительные полномочия, позволяющие бороться с космическим мусором.

В Европейском космическом агентстве подсчитали, что на околоземной орбите находятся порядка миллиона обломков крупнее сантиметра, что может вывести из строя космический корабль. Загвоздка состоит в том, что спутники имеют решающее значение для навигации, широкополосной связи, а также банковских данных. В связи с этим столкновения в космосе несут серьёзную угрозу для Земли.