Белый дом отвёл ВСУ на контрнаступление ещё шесть – восемь недель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в крайнем случае могут рассчитывать лишь на шесть – восемь недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов. Об этом в беседе с журналистами во время очередного брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжёлым", — заявил чиновник.

Также американский политик заявил о необходимости выделения средств на помощь киевскому режиму со стороны Конгресса США в связи с текущим положением дел ВСУ.