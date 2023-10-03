Белый дом отвёл ВСУ на контрнаступление ещё шесть – восемь недель
Кирби: У Киева есть шесть – восемь недель на контрнаступление до ухудшения погоды
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в крайнем случае могут рассчитывать лишь на шесть – восемь недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов. Об этом в беседе с журналистами во время очередного брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжёлым", — заявил чиновник.
Также американский политик заявил о необходимости выделения средств на помощь киевскому режиму со стороны Конгресса США в связи с текущим положением дел ВСУ.
Ранее Лайф писал, что новый план контрнаступления Киева, согласованный Владимиром Зеленским на Западе, приведёт лишь к множественным потерям ВСУ. По мнению депутата Госдумы от Крымского региона Михаила Шеремета, он самоубийственен и бесперспективен.
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