Более 20 человек заживо сгорели в автобусе, рухнувшем с моста в Венеции

Минимум 21 человек погиб, 12 ранены в результате падения пассажирского рейсового автобуса в пригороде Венеции Местре. Как сообщает агентство ANSA, ещё несколько пассажиров числятся пропавшими без вести.

Последствия падения автобуса с моста в пригороде Венеции Местре. Видео © X / disclosetv / BNO News

Авария случилась недалеко от железнодорожной станции в пригороде Венеции Местре. Указано, что автобус двигался по эстакаде, после чего по неустановленным причинам рухнул с десятиметровой высоты. В связи с тем, что транспорт работал на метане, он после ДТП моментально вспыхнул. К тому же при падении автобус задел электрические провода.

По данным агентства, некоторых пассажиров было крайне тяжело извлечь из-за того, что автобус оказался буквально раздавлен. Часть из них оказались зажаты и сгорели заживо.

Автобус перевозил постояльцев кемпинга Jolly в Маргере. В числе туристов были граждане разных национальностей. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур.