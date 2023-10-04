Более 20 человек заживо сгорели в автобусе, рухнувшем с моста в Венеции
В пригороде Венеции при падении автобуса с эстакады погиб 21 человек, 12 ранено
Последствия падения автобуса с эстакады в Венеции. Обложка © X / pio dal cin
Минимум 21 человек погиб, 12 ранены в результате падения пассажирского рейсового автобуса в пригороде Венеции Местре. Как сообщает агентство ANSA, ещё несколько пассажиров числятся пропавшими без вести.
Последствия падения автобуса с моста в пригороде Венеции Местре. Видео © X / disclosetv / BNO News
Авария случилась недалеко от железнодорожной станции в пригороде Венеции Местре. Указано, что автобус двигался по эстакаде, после чего по неустановленным причинам рухнул с десятиметровой высоты. В связи с тем, что транспорт работал на метане, он после ДТП моментально вспыхнул. К тому же при падении автобус задел электрические провода.
По данным агентства, некоторых пассажиров было крайне тяжело извлечь из-за того, что автобус оказался буквально раздавлен. Часть из них оказались зажаты и сгорели заживо.
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