Полянский озвучил, кто на самом деле стоит за украинским "Миротворцем"

Украинский экстремистский сайт "Миротворец" находится под контролем Запада. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он уточнил, что речь идёт, скорее всего, о Канаде или США.

"Так что сам сервер не находится под контролем Украины, он наверняка находится в пределе досягаемости властей США, которые могут заблокировать его и наказать людей, которые стоят за этим. Но они этого не делают", — сообщил Полянский.

По его мнению, то, что в списке ресурса находится свыше 350 несовершеннолетних, абсолютно возмутительно. Полянский подчеркнул, что при этом органы ООН "очень скромно" относятся к данному факту.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. На экстремистском ресурсе публикуются данные людей, являющихся, по мнению создателей портала, врагами Украины.