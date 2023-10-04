Стало известно, кто будет исполнять обязанности спикера Палаты представителей США
Патрик Макгенри будет исполняющим обязанности спикера Палаты представителей США
Член Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Член Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри будет исполнять обязанности спикера нижней палаты американского законодательного органа, пока конгрессмены не изберут нового.
"Я буду исполнять обязанности спикера до избрания нового спикера", — заявил республиканец после голосования за отстранение Кевина Маккарти с этого поста.
Стоит отметить, что в соответствии с принятыми после терактов 11 сентября 2001 года правилами Маккарти составил секретный список своих возможных преемников на этой должности в случае непредвиденных обстоятельств и Макгенри занимал в нём первое место. Теперь он должен организовать выборы нового спикера нижней палаты.
Ранее Лайф писал, что Маккарти смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося голосования. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, а против высказались 210. При этом восемь однопартийцев спикера и все демократы проголосовали за его отставку. Напомним, что прошение об отстранении Маккарти республиканец Мэтт Гетц подал 2 октября. Он аргументировал это решение недоверием к нынешнему руководству Палаты представителей.