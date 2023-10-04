Стало известно, кто будет исполнять обязанности спикера Палаты представителей США

"Я буду исполнять обязанности спикера до избрания нового спикера", — заявил республиканец после голосования за отстранение Кевина Маккарти с этого поста.

Стоит отметить, что в соответствии с принятыми после терактов 11 сентября 2001 года правилами Маккарти составил секретный список своих возможных преемников на этой должности в случае непредвиденных обстоятельств и Макгенри занимал в нём первое место. Теперь он должен организовать выборы нового спикера нижней палаты.