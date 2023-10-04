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3 октября, 22:49

Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Венеции нет

Консульство РФ в Милане: Среди пострадавших в аварии в Венеции нет россиян

Среди пассажиров, пострадавших в автобусной аварии в пригороде Венеции, граждан России нет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Милане.

"По поступившей нам информации, в ДТП пострадали туристы из Германии и с Украины, россиян в автобусе не было. Жертвами стал 21 человек", — рассказали в консульстве.

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Напомним, минимум 21 человек погиб, 12 ранены в результате падения пассажирского рейсового автобуса в пригороде Венеции Местре. Он двигался по эстакаде, после чего по неустановленным причинам рухнул с десятиметровой высоты. В связи с тем, что транспорт работал на метане, после ДТП он моментально вспыхнул.

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X / BNO News

Анатолий Симоненко
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