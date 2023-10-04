Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом в Венеции нет

Среди пассажиров, пострадавших в автобусной аварии в пригороде Венеции, граждан России нет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Милане.

"По поступившей нам информации, в ДТП пострадали туристы из Германии и с Украины, россиян в автобусе не было. Жертвами стал 21 человек", — рассказали в консульстве.