Эксперт объяснил, как избежать покупки смартфона с вирусами

Вредоносные программы могут быть установлены на новый смартфон ещё до того, как он поступит в продажу. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, существует два сценария заражения новых девайсов вирусами. В первом случае такое программное обеспечение может быть загружено при производстве телефона. Он подчеркнул, что чаще всего такое происходит с китайскими гаджетами. Именно в них были обнаружены программы, передающие производителю информацию о том, как используются устройства.

"Это было замечено на достаточно дешёвых моделях: производителям надо каким-то образом зарабатывать и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают", — заявил Лукацкий.

Во втором случае вирус на телефон теоретически могут установить уже в России. Эксперт напомнил, что сейчас на все ввозимые на территорию РФ смартфоны, согласно действующему законодательству, устанавливаются отечественные программы. Среди необходимого программного обеспечения теоретически может затесаться и вирус, однако его легко выявит антивирус.

Кроме как установкой на устройство мобильного антивируса рядовой пользователь не в состоянии бороться с подобными вредоносными программами, продолжил Лукацкий. А если вирус встроен в мобильную операционную систему на производстве, удалить его бывает крайне затруднительно либо даже невозможно.

"Поэтому лучше не покупать ноунейм-смартфоны по дешёвке, а выбирать гаджеты более-менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию", — заключил Алексей Лукацкий.