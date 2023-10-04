Эксперты выяснили, куда российские туристы отправятся на новогодние праздники

Россияне активно бронируют отели на новогодние праздники. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследования сервиса онлайн-бронирований "Островок.ru", для отдыха в период с 23 декабря 2023 по 14 января 2024 года чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Сочи.

По данным сервиса, россияне в этом году совершили на 10% бронирований отелей на новогодние праздники, чем в прошлом. Средняя стоимость брони по России составила 6,05 тысячи рублей, а это на 12% больше, чем год назад. Дороже всего гостиницы в Эсто-Садке — 14,7 тысячи рублей. За ним в списке следуют Архыз (11,65 тысячи рублей) и Нижний Новгород (6,8 тысячи рублей).

В список популярных городов россиян вошёл Санкт-Петербург, где номер в отеле в среднем обойдётся в 5,2 тысячи рублей, Москва (5,8 тысячи рублей), Сочи (5,6 тысячи рублей), Казань (5,9 тысячи рублей), Кисловодск (5,1 тысячи рублей) и Зеленоградск (5,65 тысячи рублей). Самые дешёвые номера, как выяснилось, в Калининграде — 4,6 тысячи рублей.

"При этом выделяются города, спрос на которые заметно превышает прошлогодний: так, число совершённых бронирований в Зеленоградске на новогодние выходные выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, в Калининграде — на 50%, в Эсто-Садке — на 45%, в Нижнем Новгороде — на 30%, в Санкт-Петербурге — на 27%, в Казани — на 20%, в Кисловодске — на 17%", — сообщили в пресс-службе сервиса.

Россияне в 27% случаях бронируют апартаменты, в 22% отели без звёзд, в 17% —трёхзвёздочные отели, а в 11% — четырёхзвёздочные. В 7% они выбирают гостевые дома, в 4% — пятизвёздочные отели, а также по 3% приходится на отели уровня две звезды и хостелы. В апарт-отелях планируют поселиться 2% туристов, а в бутик-отелях, кемпингах и коттеджах — по 1%.