Две "путеводные звезды": В Госдепе раскрыли, чем руководствуется Байден в вопросах по Украине
Блинкен: Байден хочет избежать прямого конфликта с Россией и помочь Украине
Американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта руководствовался установкой — не втягивать Штаты в прямой конфликт с Россией. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне, для главы Белого дома этот тезис является одной из его "путеводных звёзд".
"С первого дня [конфликта на Украине] у президента Байдена было две "путеводные звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем всё возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", — заявил дипломат.
По его словам, именно этими двумя приоритетами действующий хозяин Белого дома руководствуется в принятии решений по этому вопросу. В то же время, как заявил глава американской дипломатии, Вашингтон оставляет за Киевом решения о ведении боевых действий. Помимо этого Блинкен подчеркнул, что американская сторона никогда не поощряла нанесение украинцами ударов за пределами своей страны.
Ранее бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что украинский конфликт серьёзно ослабил США, которые теперь "потеряли силу сдерживания" против России. По его мнению, во многом вина лежит на американском президенте Джо Байдене, из-за которого мир стал менее безопасным.
Flickr / The White House