Две "путеводные звезды": В Госдепе раскрыли, чем руководствуется Байден в вопросах по Украине

Американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта руководствовался установкой — не втягивать Штаты в прямой конфликт с Россией. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне, для главы Белого дома этот тезис является одной из его "путеводных звёзд".

"С первого дня [конфликта на Украине] у президента Байдена было две "путеводные звезды". Одна из них — убедиться в том, что мы делаем всё возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", — заявил дипломат.

По его словам, именно этими двумя приоритетами действующий хозяин Белого дома руководствуется в принятии решений по этому вопросу. В то же время, как заявил глава американской дипломатии, Вашингтон оставляет за Киевом решения о ведении боевых действий. Помимо этого Блинкен подчеркнул, что американская сторона никогда не поощряла нанесение украинцами ударов за пределами своей страны.