Вирусолог рассказал, нужно ли россиянам прививаться от ковида

В России хоть и зафиксирован рост заболеваемости CoViD-19, массово вакцинироваться от этого вируса не нужно. Об этом Ura.ru рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, прививка нужна, чтобы защитить человека от смерти или тяжёлого течения болезни. Однако существующие сегодня варианты вируса "не очень задерживаются современной вакциной".

"Пожилым и уязвимым к инфекции людям очень рекомендуется вакцинироваться. Применять её широко сейчас необязательно, потому что пытаются разработать новую вакцину, более соответствующую тем вариантам, которые сейчас распространяются", — пояснил Альтштейн.

Вирусолог также успокоил, что не ждёт сильного подъёма заболеваемости коронавирусом. По его словам, то, что есть сейчас, нельзя сравнивать с тем, что было год-полтора назад. Поэтому группам риска подойдёт вакцинация теми препаратами, которые есть в наличии.