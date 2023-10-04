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4 октября, 05:11

Финский турист посетил Санкт-Петербург и сделал один вывод

Финский турист Перттула: Антироссийские санкции не повлияли на Санкт-Петербург

Турист из Финляндии Юха Перттула посетил Санкт-Петербург после введения антироссийских санкций и выяснил, что рестрикции не отразились негативно на жизни города. Об этом он рассказал газете Iltalehti.

По его словам, ещё при въезде в страну он встретил только дружелюбное отношение пограничников. Перттула, по его же признанию, десятки, если не сотни раз бывал в России и подолгу жил в Петербурге, поэтому ему было с чем сравнивать.

Турист признался, что город выглядит так же, как и раньше. Перттула подчеркнул, что санкции, наоборот, привели к производству внутри страны товаров, которые раньше импортировались.

Также он обратил внимание на заводы, которые работают на полную мощность, и заполненные различными товарами витрины магазинов. Не оставил турист без внимания и западные бренды, которые начали "русифицироваться", а также китайские и американские автомобили на дорогах. По его оценке, заправить машину в России можно гораздо дешевле, нежели в Финляндии.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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