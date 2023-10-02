В Финляндии рассказали о неожиданных последствиях антироссийских санкций

В Финляндии из-за недостатка прочного огнеупорного кирпича из России возникла проблема со строительством каменных конструкций. Местный завод был вынужден разработать свой аналог. Об этом рассказал телеканал Yle.

Финские каменщики характеризуют российский огнеупорный кирпич как "крепкий и дешёвый", они активно использовали его для кладки внутренней части каминов. Когда импорт этого товара в связи с санкциями прекратился, местным специалистам пришлось искать другие варианты, однако их ждало разочарование.

"Российские шамотные кирпичи были плотными и совершенно целыми. А в новых импортных, например, имеется множество микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве", — объяснил телеканалу каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен, искавший альтернативу российскому продукту в Южной и Центральной Европе.

Одновременно с прекращением импорта кирпича из России в Финляндии и Центральной Европе вырос спрос на отопительные камины. Ситуация вызвала головную боль и у компании Seppälä Tiile, производящей камины Tiileri. Гендиректор Яри Сеппяля рассказал, что предприятие больше года готовило разные смеси и проводило испытания для получения отечественного жаростойкого температурного кирпича для топки и заднего каркаса. Скоро он поступит в продажу.