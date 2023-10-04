Россиянам "продлили" бархатный сезон на Чёрном море

На территории российского побережья Чёрного моря бархатный сезон будет длиться до середины октября, заявил в беседе с URA.ru научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

Собеседник издания рассказал, что ещё предстоит проанализировать, какова будет циркуляция через неделю, но уже можно сказать, что бархатный сезон на юге России будет длиться до конца первой декады октября. По словам специалиста, температура воды сейчас составляет 20–22 градуса.

"Температура воздуха до конца этой недели будет в диапазоне от 20 до 24 градусов тепла. Температура поверхности моря в Сочи — +23 градуса, в Туапсе и Геленджике — +24 градуса. Бархатный сезон в явном виде. Вода — это инерционная субстанция. Температура воздуха может за одни сутки повыситься или понизиться на +10–15 градусов, а воды — нет", — заключил Вильфанд.