В Киеве сообщили о погибших украинцах при падении автобуса в Венеции

В результате падения пассажирского автобуса в пригороде Венеции погибли пять граждан Украины. Ещё трое получили травмы. Об этом рассказал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко. Он указал, что с родственниками пострадавших пытаются связаться дипломаты.

"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции", — отметил Николенко в беседе с украинским изданием "Бабель".

Согласно последним данным, всего в автобусе было 39 человек. Известно, что он перевозил туристов из Венеции в кемпинг Jolly на материковой части, в районе промышленного района Маргера. Согласно одной из версий, 40-летнему водителю могло стать плохо, из-за чего и произошла трагедия. Также автобус мог загореться, а после выехать за парапет эстакады.