В Киеве сообщили о погибших украинцах при падении автобуса в Венеции
В МИД Украины сообщили о гибели пяти граждан страны в ДТП с автобусом в Венеции
В Италии пассажирский автобус упал с эстакады. Обложка © X / UsmanAkram82
В результате падения пассажирского автобуса в пригороде Венеции погибли пять граждан Украины. Ещё трое получили травмы. Об этом рассказал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко. Он указал, что с родственниками пострадавших пытаются связаться дипломаты.
"Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции", — отметил Николенко в беседе с украинским изданием "Бабель".
Согласно последним данным, всего в автобусе было 39 человек. Известно, что он перевозил туристов из Венеции в кемпинг Jolly на материковой части, в районе промышленного района Маргера. Согласно одной из версий, 40-летнему водителю могло стать плохо, из-за чего и произошла трагедия. Также автобус мог загореться, а после выехать за парапет эстакады.
Напомним, в пригороде Венеции Местре пассажирский автобус упал с эстакады с десятиметровой высоты. После ДТП транспортное средство сразу же загорелось, поскольку работало на метане. В результате случившегося погиб 21 человек, включая водителя. Граждан России нет среди пострадавших.