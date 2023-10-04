Китайская подлодка попала в свою же ловушку, погибли 55 членов экипажа

В Жёлтом море атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) Китая, предположительно, попала в ловушку для британских и американских судов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на разведку Великобритании.

Уточняется, что в результате инцидента, который произошёл ещё 21 августа, погибли 55 членов экипажа. При этом в Пекине называют информацию о случившемся ложной и не подтверждают её. Подтверждения происшествия в открытом доступе нет.

В отчёте британской разведки говорится о том, что китайская подлодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, которые ВМС Китая используют для поимки подводных лодок США и их союзников. Также уточняется, что на судне отказали кислородные системы.