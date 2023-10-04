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4 октября, 08:14

СМИ предрекают историческое фиаско партии Шольца на выборах в двух регионах Германии

N-TV: Партию Шольца ждёт разгромное поражение на выборах в Баварии и Гессене

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и его Социал-демократическую партию (СДПГ) ждёт "двойное фиаско" на предстоящих выборах в двух федеральных землях Германии — Баварии и Гессене. Об этом пишет N-TV. По данным телеканала, опросы говорят о грядущем разгромном поражении политической силы, возглавляемой главой правительства.

"Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его "светофорном" [коалиционном] правительстве", — сказано в публикации.

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Население указанных регионов составляет 19 миллионов человек. Согласно опросам, в Баварии партия Шольца может занять пятое место, а в Гессене — четвёртое. Телеканал предполагает, что грядёт спор между членами правительственной коалиции и возрастающее давление общества.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что в Германии слишком большой наплыв мигрантов. По его мнению, есть необходимость ужесточать контроль на границах ЕС. Он считает, что страна должна позаботиться о том, чтобы трудовые визы больше не продавались в её диппредставительствах.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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