СМИ предрекают историческое фиаско партии Шольца на выборах в двух регионах Германии

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и его Социал-демократическую партию (СДПГ) ждёт "двойное фиаско" на предстоящих выборах в двух федеральных землях Германии — Баварии и Гессене. Об этом пишет N-TV. По данным телеканала, опросы говорят о грядущем разгромном поражении политической силы, возглавляемой главой правительства.

"Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве. Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его "светофорном" [коалиционном] правительстве", — сказано в публикации.

Население указанных регионов составляет 19 миллионов человек. Согласно опросам, в Баварии партия Шольца может занять пятое место, а в Гессене — четвёртое. Телеканал предполагает, что грядёт спор между членами правительственной коалиции и возрастающее давление общества.