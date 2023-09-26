Херш: В ЦРУ считают, что Шольц знал о планах США взорвать "Северные потоки"

В ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц знал о планах США подорвать "Северные потоки" в случае начала СВО на Украине. Об этом со ссылкой на источники заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлён о тайном планировании разрушения трубопроводов", — написал он на Substack.