Херш: В ЦРУ считают, что Шольц знал о планах США взорвать "Северные потоки"
В ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц знал о планах США подорвать "Северные потоки" в случае начала СВО на Украине. Об этом со ссылкой на источники заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлён о тайном планировании разрушения трубопроводов", — написал он на Substack.
Херш напомнил о визите Шольца в США 7 февраля 2022 года, когда президент Штатов Джо Байден пригрозил покончить с газопроводом "Северный поток – 2", если Россия начнёт СВО на Украине.
Напомним, "Северные потоки" подорвали в сентябре 2022 года. В своём расследовании Сеймур Херш назвал США организатором теракта. Однако в Вашингтоне всё отрицают. Позднее в СМИ появилась версия о якобы причастности к взрывам некоей "проукраинской группировки", которая использовала яхту "Андромеда". Тем временем три европейские страны — ФРГ, Дания и Швеция — ведут собственные расследования, но результатов всё ещё нет. А сегодня Херш рассказал, как Штаты скрывали следы этого дерзкого преступления и почему выбрали своей целью именно "Северные потоки".
LIFE / Анна Исакова