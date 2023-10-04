Москвичам пообещали снег в выходные

Москвичей в предстоящие выходные (7–8 октября) ждёт дождливая и холодная погода, прогнозируется мокрый снег. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до нуля градусов и слабо отрицательных значений", — приводит слова Шувалова RT.

По словам эксперта, снег перейдёт в дождь. Это будут очень холодные дни, температура воздуха днём составит около пяти градусов тепла, заключил синоптик.