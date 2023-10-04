Москвичам пообещали снег в выходные
Синоптик Шувалов: В Москве ожидаются дождь и мокрый снег 7 и 8 октября
Москвичей в предстоящие выходные (7–8 октября) ждёт дождливая и холодная погода, прогнозируется мокрый снег. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"У нас будет очень холодная ночь с пятницы на субботу. Ночные температуры до нуля градусов и слабо отрицательных значений", — приводит слова Шувалова RT.
По словам эксперта, снег перейдёт в дождь. Это будут очень холодные дни, температура воздуха днём составит около пяти градусов тепла, заключил синоптик.
Ранее Лайф рассказал, что бабье лето вернётся к москвичам 10–11 октября после холодных и дождливых выходных. Однако, по словам Шувалова, ждать много солнечных дней не стоит.
ТАСС / Сергей Савостьянов