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4 октября, 10:11

Песков назвал несостоятельными заявления Запада об "изоляции России"

Заявления Запада об "изоляции России" являются несостоятельными — сегодня всё больше государств хотят выстраивать с Россией равноправные отношения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что всё больше государств хотят выстраивать с Россией нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном уважении, и круг таких дружественных государств будет расширяться.

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

Лавров в штаб-квартире ООН пошутил об изоляции России

А ранее и сам президент РФ Владимир Путин отмечал роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России и в активизации сотрудничества с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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