Песков назвал несостоятельными заявления Запада об "изоляции России"
Заявления Запада об "изоляции России" являются несостоятельными — сегодня всё больше государств хотят выстраивать с Россией равноправные отношения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что всё больше государств хотят выстраивать с Россией нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном уважении, и круг таких дружественных государств будет расширяться.
А ранее и сам президент РФ Владимир Путин отмечал роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России и в активизации сотрудничества с большинством членов мирового сообщества — государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.
ТАСС / Валерий Шарифулин