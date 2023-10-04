Песков назвал несостоятельными заявления Запада об "изоляции России"

Заявления Запада об "изоляции России" являются несостоятельными — сегодня всё больше государств хотят выстраивать с Россией равноправные отношения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давно всем стало ясно, что подобные рассуждения абсолютно несостоятельны, потому что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что всё больше государств хотят выстраивать с Россией нормальные равноправные отношения, основанные на взаимном уважении, и круг таких дружественных государств будет расширяться.