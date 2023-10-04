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Регион
Опубликовано 4 октября 2023, 13:50
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В Госдуме осудили "полузабытую" Волочкову за шпагат на памятнике времён ВОВ

Депутат Журавлёв назвал пренебрежительным обращение Волочковой с памятником ВОВ

Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

"Полузабытая" балерина Анастасия Волочкова пытается любыми способами напомнить общественности о собственной персоне. Так депутат, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал скандальный шпагат блондинки на памятнике времён Великой Отечественной войны.

"Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолёт тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.

Такое обращение с памятниками Журавлёв назвал пренебрежительным и отметил, что с персоны, которую, кроме собственных фотографий, ничего не интересует, взять, по сути говоря, нечего. Депутат не исключил, что и о Великой Отечественной войне Волочкова "имеет весьма приблизительное представление".

Ранее Лайф сообщал, что Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". Однако поклонники не оценили фотосессию и призвали балерину удалить пост, чтобы не позориться.

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Ольга Годуненко
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