"Полузабытая" балерина Анастасия Волочкова пытается любыми способами напомнить общественности о собственной персоне. Так депутат, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал скандальный шпагат блондинки на памятнике времён Великой Отечественной войны.

"Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолёт тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.

Такое обращение с памятниками Журавлёв назвал пренебрежительным и отметил, что с персоны, которую, кроме собственных фотографий, ничего не интересует, взять, по сути говоря, нечего. Депутат не исключил, что и о Великой Отечественной войне Волочкова "имеет весьма приблизительное представление".