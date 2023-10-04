В Госдуме осудили "полузабытую" Волочкову за шпагат на памятнике времён ВОВ
Депутат Журавлёв назвал пренебрежительным обращение Волочковой с памятником ВОВ
Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
"Полузабытая" балерина Анастасия Волочкова пытается любыми способами напомнить общественности о собственной персоне. Так депутат, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал скандальный шпагат блондинки на памятнике времён Великой Отечественной войны.
"Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолёт тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе. Положишь вот так ногу на крыло, а он взлетит. И растяжка превратится в разрыв в несколько километров", — высказался парламентарий в беседе с Лайфом.
Такое обращение с памятниками Журавлёв назвал пренебрежительным и отметил, что с персоны, которую, кроме собственных фотографий, ничего не интересует, взять, по сути говоря, нечего. Депутат не исключил, что и о Великой Отечественной войне Волочкова "имеет весьма приблизительное представление".
Ранее Лайф сообщал, что Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". Однако поклонники не оценили фотосессию и призвали балерину удалить пост, чтобы не позориться.