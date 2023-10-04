В Уфе из-за больного пассажира экстренно сел самолёт, летевший из Минвод в Пермь
В Уфе экстренно сел самолёт, летевший из Минеральных Вод в Пермь. Такое решение было принято экипажем лайнера из-за больного пассажира на борту. В пресс-службе международного аэропорта Уфа рассказали, что пассажиру в полном объёме оказали медицинскую помощь. После этого самолёт вылетел в Пермь.
"Самолёт вылетел из Уфы в аэропорт назначения", — сообщили представители аэропорта в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае из-за инцидента с украинским беспилотником шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. Об этом рассказывали в пресс-службе сочинского аэропорта.
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