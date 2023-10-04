В Уфе из-за больного пассажира экстренно сел самолёт, летевший из Минвод в Пермь

В Уфе экстренно сел самолёт, летевший из Минеральных Вод в Пермь. Такое решение было принято экипажем лайнера из-за больного пассажира на борту. В пресс-службе международного аэропорта Уфа рассказали, что пассажиру в полном объёме оказали медицинскую помощь. После этого самолёт вылетел в Пермь.

"Самолёт вылетел из Уфы в аэропорт назначения", — сообщили представители аэропорта в беседе с РИА "Новости".