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4 октября, 10:39

В Уфе из-за больного пассажира экстренно сел самолёт, летевший из Минвод в Пермь

В Уфе экстренно сел самолёт, летевший из Минеральных Вод в Пермь. Такое решение было принято экипажем лайнера из-за больного пассажира на борту. В пресс-службе международного аэропорта Уфа рассказали, что пассажиру в полном объёме оказали медицинскую помощь. После этого самолёт вылетел в Пермь.

"Самолёт вылетел из Уфы в аэропорт назначения", — сообщили представители аэропорта в беседе с РИА "Новости".

Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом

Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодарском крае из-за инцидента с украинским беспилотником шесть самолётов были перенаправлены из Сочи на запасные аэродромы. Об этом рассказывали в пресс-службе сочинского аэропорта.

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Unsplash

Илья Суриков
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