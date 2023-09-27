Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом
Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом. Фото © Уральская транспортная прокуратура
В Бугурусланском районе Оренбургской области учебный самолёт совершил вынужденную посадку в поле из-за технической неисправности. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, у легкомоторного Diamond DA40 была зафиксирована "неустойчивая работа двигателя".
"На борту самолёта находился пилот и курсант лётного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", — проинформировали в ведомстве.
Напомним, 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. В воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. На борту были шесть членов экипажа и 161 пассажир, обошлось без пострадавших.