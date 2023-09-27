Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом

В Бугурусланском районе Оренбургской области учебный самолёт совершил вынужденную посадку в поле из-за технической неисправности. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, у легкомоторного Diamond DA40 была зафиксирована "неустойчивая работа двигателя".