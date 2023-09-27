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27 сентября, 14:50

Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом

<p>Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом. Фото © Уральская транспортная прокуратура </p>

Легкомоторный самолёт Diamond из-за неисправности посадили в поле под Оренбургом. Фото © Уральская транспортная прокуратура

В Бугурусланском районе Оренбургской области учебный самолёт совершил вынужденную посадку в поле из-за технической неисправности. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, у легкомоторного Diamond DA40 была зафиксирована "неустойчивая работа двигателя".

"На борту самолёта находился пилот и курсант лётного училища. Пострадавших нет, воздушное судно получило незначительные повреждения корпуса", — проинформировали в ведомстве.

"Уральские авиалинии" сняли с высоты птичьего полёта поле после посадки A320

"Уральские авиалинии" сняли с высоты птичьего полёта поле после посадки A320

Напомним, 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. В воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. На борту были шесть членов экипажа и 161 пассажир, обошлось без пострадавших.

Марина Калегина
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