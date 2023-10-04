Испытатели матрасов и дегустаторы: Россияне назвали профессии, которые хотели бы "примерить" на день

28% россиян хотели бы поработать один день дегустаторами, моделями, дипломатами, переворачивателями пингвинов, певцами, балеринами, смотрителями зоопарков, испытателями матрасов для сна или освоить иные виды специальностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Superjob.

Попробовать себя в роли медиков хотели бы 7% респондентов, пилотами — 6%, а актёрами — 5% опрошенных. Небольшая часть опрошенных (4%) выбрали бы место чиновника или космонавта.

Всего 2% россиян хотели бы в течение одного дня поработать программистами, дизайнерами, водителями, поварами, учителями, юристами и следователями. Также авторы опроса отметили, что мужчины и женщины выбирали разные специальности. Первые хотели бы попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, вторые изъявили желание стать врачами, учителями, следователями и актрисами.

А 18% респондентов вообще бы не хотели менять профессию. Всего опрос прошли 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов РФ.