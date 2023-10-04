Жительница Сахалина прожила 80 лет с трехсантиметровой иглой в мозге и не жаловалась на самочувствие. Шокирующую находку на снимке компьютерной томографии обнаружили медики, когда обследовали бабушку совсем по другому поводу. Более того, пенсионерка даже никогда не мучали головные боли — редкий случай для её возраста.

Врачи были шокированы, когда разглядели на КТ мозга российской пенсионерки огромную игру. Фото © Минздрав Сахалинской области

"Здоровью пациентки ничего не угрожает, за её состоянием наблюдает лечащий врач. Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить её состояние", — сообщили в Минздраве региона.

Причина, по которой игра попала в мозг россиянки, достаточно известна, но оттого не менее печальна. Именно таким образом — вгоняя игры в родничок — в сложные военные годы умертвляли новорожденных младенцев. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления, а малыш погибал. Но героине этой истории повезло и она выжила, вопреки всему, хотя игла проникла в левую теменную долю, отвечающую за интеграцию сенсорной информации, в том числе обеспечивает взаимосвязь между тактильными ощущениями и болью.