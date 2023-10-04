Регион

Уведомления отключены

4 октября, 11:36

Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за возмутительный шпагат на памятнике

SHOT: Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение памятника

<p>Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art</p>

Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art

Балерину Анастасию Волочкову проверят после шпагата, который она сделала на памятнике лётчикам — заявление в полицию на артистку написали взбешённые подписчики. По данным SHOT, звезде может грозить до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

"Хочет напомнить о себе": В Госдуме осудили "полузабытую" Волочкову за шпагат на памятнике времён ВОВ

"Хочет напомнить о себе": В Госдуме осудили "полузабытую" Волочкову за шпагат на памятнике времён ВОВ

Напомним, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". Однако поклонники не оценили фотосессию и призвали балерину удалить пост, чтобы не позориться.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров