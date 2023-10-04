Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за возмутительный шпагат на памятнике

Балерину Анастасию Волочкову проверят после шпагата, который она сделала на памятнике лётчикам — заявление в полицию на артистку написали взбешённые подписчики. По данным SHOT, звезде может грозить до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.