Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за возмутительный шпагат на памятнике
SHOT: Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение памятника
Анастасия Волочкова сделала шпагат на памятнике ВОВ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
Балерину Анастасию Волочкову проверят после шпагата, который она сделала на памятнике лётчикам — заявление в полицию на артистку написали взбешённые подписчики. По данным SHOT, звезде может грозить до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.
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Напомним, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". Однако поклонники не оценили фотосессию и призвали балерину удалить пост, чтобы не позориться.