Россиянам рассказали, как стать увереннее в себе и повысить самооценку
Коуч Герман: Быть собой и умение говорить "нет" помогут стать увереннее в себе
Здоровая уверенность в себе влияет на многие сферы жизни: семью, работу, здоровье. Как стать увереннее и повысить самооценку, рассказала женский наставник, коуч Оксана Герман.
По словам эксперта, особенно нужно позаботиться о своём ментальном здоровье, если вы:
- подвергаете себя самобичеванию;
- чувствуете апатию и отсутствие мотивации;
- экономите на себе и своём комфорте;
- не принимаете себя.
Герман отметила, что не нужно идти к психологу, чтобы спасти себя. Достаточно признаться, что проблема есть. Коуч советует постараться принять своё "я", но для этого необходимо выйти из зоны комфорта и узнать, что пошло не так. Кроме того, не стоит сравнивать себя с другими и завидовать людям. Также не следует стесняться и замыкаться в себе.
"Расставляйте границы во взаимоотношениях. Не стесняйтесь сказать "нет", если вам чего-то не хочется. Важно быть тем, кто вы есть, и не угождать другим во вред себе", — пояснила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам коуча, нет смысла ждать похвалы. То, что мы не нравимся другим людям, абсолютно нормально. Главное — концентрироваться на своих ценностях и быть собой. Среди прочего женский наставник рекомендует постоянно развиваться, ведь сейчас в открытом доступе очень много информации, которая поможет совершенствоваться.
Ещё одним способом повышения самооценки являются занятия спортом. Для этого необязательно тратить деньги на фитнес-зал, достаточно добавить в распорядок дня йогу, зарядку и силовые тренировки. Они сейчас в большинстве доступны в онлайн-формате. Помимо этого внимание стоит уделить правильному питанию и прогулкам на улице. Тогда у вас появится много энергии, красивое тело и хорошее настроение, заключила Герман.
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