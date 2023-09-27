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27 сентября, 10:25

Нарушаются сон и аппетит: Россиян предупредили о новой пандемии

Психолог-коуч Лейкина: Профессиональное выгорание стало пандемией

Профессиональное выгорание встречается у россиян настолько часто, что переросло в новую пандемию. Об этом заявила консультант по корпоративному управлению, психолог-коуч Яна Лейкина.

"Раньше профессиональное выгорание было характерно для людей помогающих профессий, прежде всего социальных работников, педагогов, психологов и врачей, то есть для работающих в сфере "человек человек", теперь профессиональное выгорание диагностируют практически у всех групп населения. В том числе у офисных работников", — сказала она в беседе с RT.

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По мнению эксперта, такое выгорание зачастую объясняется возрастающей нагрузкой и тем, что не хватает адаптации для её переработки. Причём такое состояние состоит из нескольких стадий. На первой — человеку кажется, что он со всем справляется, однако затем он начинает делать всё через силу. Потом у него портятся отношения с родными, нарушаются сон и аппетит, появляются заболевания. При этом "выгоревший" не замечает, что что-то поменялось, проблему видят окружающие.

"В его работе уже не будет ни человеческого, ни креативного подхода. Он будет защищать привычный механизм выполнения работы, стараясь делать как можно меньше, а получать как можно больше", — пояснила Лейкина.

Специалист призвала выбирать работу по душе и не забывать про отдых. Также важно обратить внимание на атмосферу, в которой человек работает: если есть сильный конфликт с коллегами, то это тоже приводит к профессиональному выгоранию. Кроме того, необходимо обратить внимание на график работы и вознаграждение.

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Ранее Лайф писал про пять признаков выгорания на работе. Чтобы не пришлось разбираться с его последствиями, важно уметь распознавать признаки усталости сразу.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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