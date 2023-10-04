Не в приоритете: Маск выступил против чрезмерного спонсирования Киева

В приоритете властей США прежде всего должно быть решение проблем внутри страны, а не поддержка Украины. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя публикацию журналиста Гленна Гринвальда о том, что Вашингтон ставит финансирование Киева превыше всего.

"Я согласен с поддержкой Киева (и оказываю её), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете", — написал Маск в соцсетях.