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4 октября, 12:50

Не в приоритете: Маск выступил против чрезмерного спонсирования Киева

Илон Маск выступил против помощи Киеву в ущерб США и американцам

В приоритете властей США прежде всего должно быть решение проблем внутри страны, а не поддержка Украины. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя публикацию журналиста Гленна Гринвальда о том, что Вашингтон ставит финансирование Киева превыше всего.

"Я согласен с поддержкой Киева (и оказываю её), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете", — написал Маск в соцсетях.

Ранее Лайф рассказывал, как Маск потроллил Владимира Зеленского, выпрашивающего деньги для Украины. В своём аккаунте в соцсетях бизнесмен разместил мем, намекнув, что Зеленский при каждом удобном случае просит помощи. Украинские власти в ответ обвинили миллиардера в распространении "российской пропаганды".

Маска назвали "лицемерной скотиной" за мем о Зеленском на фоне доступа ВСУ к Starlink

Маска назвали "лицемерной скотиной" за мем о Зеленском на фоне доступа ВСУ к Starlink

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Наталья Исакова
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