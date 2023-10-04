В московском автосервисе под днищем внедорожника нашли похожее на жучок устройство
SHOT: В автосервисе Москвы под днищем Land Rover нашли подозрительное устройство
Подозрительное устройство с моргающей лампочкой обнаружили прикреплённым с помощью магнита к днищу внедорожника Land Rover в московском автосервисе. Об этом сообщает SHOТ.
Тревожную находку сделали автомеханики сервиса в столичном районе Ховрино. По данным телеграм-канала, предварительно, устройство является GPS-трекером. В настоящее время хозяйка авто общается с полицейскими. Им предстоит выяснить, кто и зачем установил жучок. Дополнительно внедорожник обследуют сапёры, чтобы исключить наличие взрывчатки.
А ранее Лайф сообщал, что на складе "Сити-бокс" в Хорошёвском районе Москвы обнаружили гранату. Подозрительный предмет был найден на третьем этаже. В общей сложности из здания эвакуировались десять человек.
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