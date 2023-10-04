В KIA прокомментировали сообщения о закрытии бизнеса в России

В службе поддержки KIA опровергли сообщения о закрытии бизнеса в России к концу этого года. Ранее в СМИ появилась информация, что эта южнокорейская компания вместе с другой, Hyundai, якобы планирует покинуть РФ до начала 2024-го.

Утверждалось, что сейчас салоны распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки. Однако в компании заявили, что "КИА Россия и СНГ" не останавливала работу.

"Компания "КИА Россия и СНГ" продолжает свою деятельность, а также работу дилерских центров и сервисных зон. Обслуживание авто и [выполнение] гарантийных обязательств согласно регламенту", — отметили в компании в беседе с RT.