Посол в Киеве опубликовал видео с исполнением израильскими военными гимна украинских националистов
Посол Израиля выложил видео, где бойцы ЦАХАЛ поют гимн украинских националистов
Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) спели песню "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов. Видео с их исполнением опубликовал в соцсетях посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.
На распространённой записи две девушки поют соответствующую песню. Стоит уточнить, что "Червона калина" считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"**.
Ранее Лайф писал о том, что Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
** Запрещённая в России террористическая организация.
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