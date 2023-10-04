Посол в Киеве опубликовал видео с исполнением израильскими военными гимна украинских националистов

Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) спели песню "Червона калина", которая считается гимном украинских националистов. Видео с их исполнением опубликовал в соцсетях посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

На распространённой записи две девушки поют соответствующую песню. Стоит уточнить, что "Червона калина" считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"**.

Ранее Лайф писал о том, что Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ название в честь последователя Гитлера Евгения Коновальца, опять явив своё нацистское естество. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.