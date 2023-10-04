В Монако представили высокоскоростную частную подлодку стоимостью более пяти миллионов долларов
Компания из Нидерландов презентовала высокоскоростную частную подлодку
Нидерландская компания U-Boat Worx на яхт-шоу в Монако презентовала высокоскоростную частную подводную лодку под названием Super Sub. Как сообщает издание New Atlas, трёхместная субмарина способна развить скорость в десять узлов (18,5 км/ч) и погружаться на глубину до 300 метров.
Презентация новой нидерландской подлодки. Видео © YouTube / U-Boat Worx
Подлодка имеет вытянутый корпус длиной 6,5 метра и электромотор на 100 киловатт. Благодаря гидрокрыльям судно может совершать резкие повороты и накреняться под углом до 45 градусов. Super Sub создавали на протяжении двух лет, и на сегодняшний день она представлена в единственном экземпляре. Стоимость субмарины оценивается в 5,4 миллиона долларов. В перспективе, по словам разработчиков, планируется выпуск более модернизированной модели.
А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в России разрабатывают для Военно-морского флота проекты атомных подлодок и подводных беспилотников. Он добавил, что также идёт активная работа над проектами роботизированных систем.
Кадр из видео YouTube / U-Boat Worx