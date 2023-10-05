День работников уголовного розыска: 5 фактов о сыщиках, современных и не очень Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. 5 октября сотрудники легендарной правоохранительной службы отмечают профессиональный праздник. Все в курсе, что их служба и опасна, и трудна. А что ещё нужно знать о Дне УгРо? Читайте на Life.ru. 4 октября, 21:01 Глеб Жеглов и Владимир Шарапов в исполнении яркого дуэта Владимира Высоцкого и Владимира Конкина стали настоящим лицом уголовного розыска послевоенного времени. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979) / Сайт "Кинопоиск"

В начале октября в России отмечают День работников уголовного розыска — отдела полиции, находящегося на передовой борьбы с криминальным миром. Сотрудники УгРО разыскивают и задерживают преступников, ищут пропавших людей. Об истории праздника российских сыщиков и интересных фактах, связанных с их профессией, читайте на Life.ru.

Когда отмечают День работников уголовного розыска

День работников уголовного розыска (его ещё называют День сотрудников уголовного розыска, или День УгРо) в России отмечают 5 октября. Дата праздника фиксированная, в 2023 году она приходится на четверг. Торжество сугубо профессиональное, но даже для следователей, оперативников и других сотрудников подразделений УгРо выходным днём не является.

Дата события связана с историей. Первый специальный орган по борьбе с преступностью был создан ещё на заре Советской власти, когда в стране, только что пережившей революцию и вступившей в Гражданскую войну, активизировались криминальные элементы. 5 октября 1918 Коллегия народного комиссариата внутренних дел РСФСР распорядилась о создании Центрального управления уголовного розыска, сокращённо — Центророзыск. При местных органах милиции начали действовать специальные подразделения "для охраны порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом".

С кадрами была проблема: царские сыщики считались неблагонадёжными (хотя были исключения), а молодёжь не имела должного опыта. Поэтому для обучения новых работников организовали спецкурсы, на которых стали готовить советских сыскарей. Так постепенно и сформировали новый уголовный розыск. Он прошёл большой исторический путь и на сегодняшний день является одной из самых действенных единиц в составе российской полиции. По статистике, семь из десяти совершаемых преступлений раскрывается именно сотрудниками уголовного розыска.

Роль и задачи работников уголовного розыска

Сотрудники УгРо играют важную роль в обеспечении правопорядка и борьбе с преступностью. Их задачи включают в себя различные аспекты уголовного расследования — от сбора информации и доказательств до задержания подозреваемых и предъявления обвинений. Вот некоторые из основных задач, выполняемых работниками уголовного розыска:

Сбор информации. Работники уголовного розыска занимаются активным сбором информации о преступлениях и подозреваемых. Они проводят разведывательные операции, анализируют данные, полученные от свидетелей, жертв и других источников, чтобы выявить факты и установить связи между различными аспектами преступлений. Расследование преступлений. На сотрудниках уголовного розыска лежит обязанность проводить детальное расследование преступлений, чтобы найти доказательства и установить обстоятельства их совершения. Оперативные сотрудники собирают физические доказательства, такие как отпечатки пальцев, ДНК, следы на месте преступления, а также проводят допросы свидетелей и подозреваемых. Они также могут использовать технические средства, такие как видеонаблюдение, анализ телефонных записей и компьютерную экспертизу, чтобы получить дополнительные доказательства. Задержание подозреваемых. Работники уголовного розыска имеют полномочия задерживать подозреваемых в совершении преступлений. Они разрабатывают планы задержания, собирают достаточно доказательств для предъявления обвинений и соблюдают все процедуры, связанные с законным задержанием. Они также могут работать вместе с другими правоохранительными органами и спецподразделениями для выполнения операций по задержанию опасных преступников. Предъявление обвинений. Сотрудники уголовного розыска играют важную роль в предъявлении обвинений подозреваемым. Они готовят материалы для суда, составляют акты обвинения и представляют доказательства перед судом. Они также могут выступать в качестве свидетелей и давать показания, основанные на своих расследованиях. Сотрудничество с другими органами. УгРо часто сотрудничает с другими правоохранительными органами, такими как полиция, прокуратура и судебные органы. Они обмениваются информацией, координируют свои действия и работают вместе для достижения общей цели — борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка.

Работники уголовного розыска выполняют сложные и ответственные задачи, требующие профессионализма, знаний законодательства и навыков расследования. Их работа направлена на защиту общества от преступности и обеспечение справедливости в уголовном правосудии.

Интересные факты о профессии Жеглова и Шарапова

Сыскная полиция была создана в России в 1866 году в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II. Предпосылкой к этому послужила отмена крепостного права в 1861 году, которая, наряду с положительными изменениями в положении крестьян, привела к росту преступности. Штат сыскной полиции поначалу был невелик : начальник, помощник, четыре чиновника по особым поручениям, 12 штатных сыщиков и двадцать вольнонаёмных. Через 15 лет такое же управление появилось в Москве, а затем они начали создаваться во всех крупных городах Российской империи.

: начальник, помощник, четыре чиновника по особым поручениям, 12 штатных сыщиков и двадцать вольнонаёмных. Через 15 лет такое же управление появилось в Москве, а затем они начали создаваться во всех крупных городах Российской империи. Агентов сыскной полиции часто называли легавыми , впоследствии это прозвище распространилось на всех представителей правоохранительных органов. Тому есть вполне конкретное объяснение: сыщики носили партикулярное платье, но с металлическим жетоном на отвороте воротника с закруткой. Чтобы замаскировать закрутку, они использовали значки охотничьих организаций с изображением стрелка по уткам или собаки. Значок с легавой считался более престижным: право его носить получали отличившиеся сотрудники.

, впоследствии это прозвище распространилось на всех представителей правоохранительных органов. Тому есть вполне конкретное объяснение: сыщики носили партикулярное платье, но с металлическим жетоном на отвороте воротника с закруткой. Чтобы замаскировать закрутку, они использовали значки охотничьих организаций с изображением стрелка по уткам или собаки. Значок с легавой считался более престижным: право его носить получали отличившиеся сотрудники. До революции 1917 года дворники считались важным звеном в работе полиции. Они находились в подчинении у участковых и были обязаны не только сообщать обо всех нарушениях правопорядка, но и участвовать в разыскных мероприятиях.

и были обязаны не только сообщать обо всех нарушениях правопорядка, но и участвовать в разыскных мероприятиях. Евгений Петров — писатель, соавтор произведений "12 стульев" и "Золотой телёнок" — был лучшим сотрудником уголовного розыска населённого пункта Мангейм под Одессой. Он участвовал в расследовании сорока уголовных дел и принимал участие в ликвидации нескольких банд. В своих книгах он описывал детали мошенничества и афер не понаслышке.

— писатель, соавтор произведений "12 стульев" и "Золотой телёнок" — был лучшим сотрудником уголовного розыска населённого пункта Мангейм под Одессой. Он участвовал в расследовании сорока уголовных дел и принимал участие в ликвидации нескольких банд. В своих книгах он описывал детали мошенничества и афер не понаслышке. Почему и когда сотрудников угрозыска начали называть "мусора"? После революции повсеместно стали использовать аббревиатуры, и эта напасть не миновала и милицию. Московский уголовный розыск в то время именовался сыском и имел аббревиатуру МУС: это зафиксировано на форменных значках сыщиков тех лет. Считается, что именно от этой аббревиатуры и образовалось жаргонное словечко "мусора", которое впервые было зафиксировано в словарях блатной лексики в середине 1920-х годов. Впоследствии Московский уголовный розыск стал именоваться МУР.

Лучшие советские и российские фильмы о профессии сыщика

Пожалуй, самым культовым кинопроизведением, посвящённым сотрудникам УгРо, является советский пятисерийный телевизионный фильм "Место встречи изменить нельзя". Он был снят в 1978–1979 годах режиссёром Станиславом Говорухиным по сценарию Аркадия и Георгия Вайнеров, в основу которого лёг сюжет романа писателей "Эра милосердия". В главных ролях снялись Владимир Высоцкий и Владимир Конкин, в фильме также участвовали Армен Джигарханян, Сергей Юрский и ряд других известных советских актёров. Интересно, что герои сериала Жеглов и Шарапов имели реальных прототипов. До 1960-х годов на Петровке, 38 работал сыщик Станислав Жеглов. А ушедший в отставку в звании генерал-майора Владимир Арапов действительно пришёл на работу в угрозыск в послевоенные годы. Он участвовал в бригаде содействия милиции и стал со временем одним из самых результативных сыщиков Москвы, а затем руководителем отдела по раскрытию убийств, грабежей, разбоев и половых преступлений. Правда, реальный Арапов имел скорее характер киношного Жеглова, так что образы сотрудников УгРо в фильме всё же собирательные.

Шесть правил Глеба Жеглова. Цитаты из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979). Видео © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

На втором месте по популярности находится российский многосерийный детективный телевизионный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка, рассказывающий о борьбе угрозыска с преступностью в послевоенной Одессе, — "Ликвидация". Главные роли исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и другие. Фильм во многом основан на подлинных событиях, происходивших в Одессе в 1946 году, а главный герой сыщик Давид Гоцман имеет реального прототипа: человека, ставшего легендой одесского угрозыска, звали Давид Курлянд. Он боролся с преступностью в родном городе ещё до войны, участвовал в обороне Одессы, в эвакуации ловил преступников в Узбекистане, потом вернулся в одесский уголовный розыск и заслужил у коллег прозвище "профессор по борьбе с бандитизмом", а у уголовников — "одесский волкодав". После выхода в отставку Давид Курлянд написал мемуары, которые и легли в основу сценария "Ликвидации".

Кадр из сериала "Ликвидация" ( 2007 год) / © Сайт "Кинопоиск"

Среди других кинопроизведений, посвящённых сотрудникам уголовного розыска, можно отметить фильмы 1980 года "Петровка, 38" режиссёра Бориса Григорьева, "Вход в лабиринт", снятый Валерием Кремневым в 1989 году, "И это всё о нём" 1977 года, режиссёра Игоря Шатрова, "Трактир на Пятницкой" 1977 года, режиссёра Александра Файнциммера, "Профессия — следователь" 1982 года, режиссёра Александра Бланка.

Авторы Андрей Соколов