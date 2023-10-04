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4 октября, 15:05

19-летний чемпион России по карате найден мёртвым в Москве

19-летний чемпион России по карате Всеволод Михмель найден мёртвым в Москве, его тело обнаружили в квартире дома в Южнопортовом районе.

По данным SHOT, тревогу забила знакомая спортсмена. Она обратилась в полицию, когда парень несколько дней не выходил на связь. Правоохранители приехали к нему в квартиру и увидели, что входная дверь была открыта. Внутри лежало тело каратиста.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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А ранее в общежитии столичного ГУУ был найден мёртвым игрок любительской футбольной команды YoungBoyZ из Кирова. Тело 20-летнего студента нашли 18 сентября в его комнате после вечеринки. Следствие не обнаружило признаков насильственной смерти.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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