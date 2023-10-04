19-летний чемпион России по карате найден мёртвым в Москве

19-летний чемпион России по карате Всеволод Михмель найден мёртвым в Москве, его тело обнаружили в квартире дома в Южнопортовом районе.

По данным SHOT, тревогу забила знакомая спортсмена. Она обратилась в полицию, когда парень несколько дней не выходил на связь. Правоохранители приехали к нему в квартиру и увидели, что входная дверь была открыта. Внутри лежало тело каратиста.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.