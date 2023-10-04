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4 октября, 16:07

На трассе М11 "Нева" протестировали в шторм беспилотный грузовик

Тестирование беспилотного тягача провели на трассе М11 "Нева" во время шторма. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в рейс впервые взяли журналистов.

На трассе М11 "Нева" протестировали в шторм беспилотный грузовик. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Машина уже перевозит грузы из Петербурга в Москву каждую неделю, но от "живого" управления беспилотник всё же отличается", — говорится в сюжете.

Беспилотную функцию осуществляют программное обеспечение и система наблюдения за дорогой. К ним относятся не только видеокамеры, но и разные датчики по всему периметру большегруза. Они-то и воссоздают для робота трёхмерную модель происходящего вокруг на расстоянии 80 метров.

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Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ начал продавать машины онлайн по заводской цене. Заключить сделку и получить авто можно в трёх дилерских центрах АО "Центральная СТО", которые находятся в Тольятти Самарской области. Однако есть условие.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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