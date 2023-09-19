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19 сентября, 08:37

Первые беспилотные пассажирские суда могут появиться в России в 2024 году

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Уже в 2024 году в России могут начать ходить беспилотные пассажирские суда, соответствующие планы есть у Sitronics Group. Об этом рассказал президент группы Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Мы уже начали тестировать и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt", — сказал он.

Пожидаев отметил, что системы, внедряемые на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", которые курсируют между Калининградом и Санкт-Петербургом, вскоре могут начать использоваться и на непассажирских маршрутах. Так, проект состоит их двух частей: "пилота" на вышеназванных судах и дальнейшего распространения на Северный морской путь до 2030 года.

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Лайф писал, что в колледжах России начнут готовить операторов беспилотников. В перечне, утверждённом Минпросвещения, 250 новых востребованных профессий. Как отмечали в Росавиации, нашей стране в этом году нужно минимум 100 тысяч операторов дронов. А с 2024 года в РФ заработает нацпроект по развитию беспилотных авиасистем.

Матвей Константинов
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