Первые беспилотные пассажирские суда могут появиться в России в 2024 году

Уже в 2024 году в России могут начать ходить беспилотные пассажирские суда, соответствующие планы есть у Sitronics Group. Об этом рассказал президент группы Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Мы уже начали тестировать и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt", — сказал он.