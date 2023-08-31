Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем начнёт работу с 1 января 2024 года
С начала 2024 года в России начнёт работать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу", — отметил он.
Как указали в секретариате Белоусова, до этого было утверждено пять федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта. Документ отправили на итоговое утверждение. Также там добавили, что до конца текущего года необходимо принять ряд нормативных правовых актов для внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС, а также для развития сервисов.
Ранее Лайф писал о том, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиасистем. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, ведомство утвердило перечень профессий, по которым ведётся обучение в учреждениях среднего профессионального образования и центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошло 5110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой 30 кг и менее. По словам заместителя главы Росавиации Андрея Добрякова, для реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в России в этом году нужны минимум 100 тысяч операторов дронов.
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