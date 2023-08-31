Нацпроект по развитию беспилотных авиасистем начнёт работу с 1 января 2024 года

С начала 2024 года в России начнёт работать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу", — отметил он.

Как указали в секретариате Белоусова, до этого было утверждено пять федеральных проектов, которые входят в состав нацпроекта. Документ отправили на итоговое утверждение. Также там добавили, что до конца текущего года необходимо принять ряд нормативных правовых актов для внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС, а также для развития сервисов.