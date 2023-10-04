"Угрожают расправой": В Калининграде курсанты травят одноклассника за патриотизм и поддержку СВО

Курсанты девятого класса Калининградского морского лицея (КМЛ) в течение двух лет всячески издеваются над одноклассником Артёмом Буравлёвым. Поводом для травли стала активная патриотическая позиция подростка. А недавно из-за собственных взглядов парень получил перелом носа со смещением.

В Калининграде курсанты травят одноклассника за патриотизм и поддержку СВО. Видео © LIFE

Артём мечтает стать военным. Он активно поддерживает СВО и даже ездит в центр гумпомощи Донбассу "Ленинградский доброволец", а также посещает госпитали, где общается с военнослужащими. Не так давно подросток получил патриотическую нашивку "За мир в мире" в благодарность от бойцов и прикрепил её к своему рюкзаку. Однако одноклассники сорвали её и выбросили в окно. Судя по постам в соцсетях, обидчики Артёма придерживаются пронацистских взглядов и поддерживают движение АУЕ*.

"Одноклассники в течение двух лет меня обзывали, потому что я носил нашивки. Два раза выкидывали нашивки в окно, смеялись надо мной, зиговали на уроках. Мне сделали операцию. Больно, прям очень", — поделился Артём.

По словам матери мальчика, обращения к руководству лицея никакого существенного результата не принесли. Травля не прекратилась, а Артём стал получать угрозы ещё и в социальных сетях. В итоге родителям курсанта пришлось обратиться в правоохранительные органы. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники СК России под личным контролем председателя Александра Бастрыкина.

Ранее Лайф рассказывал, как российский боец приехал в Челябинскую область из зоны СВО ради встречи со школьницей, которая связала ему носки. Девочка отметила, что таким тёплым способом решила поддержать наших военных.