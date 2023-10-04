Гинеколог объяснил, что влияет на рост ребёнка в будущем
Гинеколог Иваха: На рост ребёнка в будущем не будет влиять рост при рождении
На рост ребёнка в будущем никак не повлияет его рост при рождении. Об этом рассказал в телеграм-канале акушер-гинеколог Станислав Иваха.
"Я часто слышу от пациенток (обычно это бывает в первые минуты после рождения): "Ой! Какой он маленький! Всего 49 сантиметров". Или: "Вот это да! Аж 58 сантиметров! Будет высокий как папа", — признался эксперт.
Гинеколог пояснил, что рост ребёнка зависит только от образа жизни и генетики. Например, если рост родителей в сумме не больше трёх метров, то нет смысла ждать высокую девочку. Это работает и в другую сторону. Так, у отцов ростом под два метра чаще рождаются крупные дети.
Но есть один фактор — преждевременные роды. Если малыш родился недоношенным, до 37 недель, то тогда, вероятнее всего, он будет низкого роста, резюмировал врач.
Ранее трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности. Придётся исключить возможные патологии и восполнить все дефицитные состояния. В период лактации прописываются наружные лекарственные средства, а затем добавляются инъекционные методики, например плазмотерапия.
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