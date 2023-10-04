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4 октября, 19:26

Гинеколог объяснил, что влияет на рост ребёнка в будущем

Гинеколог Иваха: На рост ребёнка в будущем не будет влиять рост при рождении

На рост ребёнка в будущем никак не повлияет его рост при рождении. Об этом рассказал в телеграм-канале акушер-гинеколог Станислав Иваха.

"Я часто слышу от пациенток (обычно это бывает в первые минуты после рождения): "Ой! Какой он маленький! Всего 49 сантиметров". Или: "Вот это да! Аж 58 сантиметров! Будет высокий как папа", — признался эксперт.

Гинеколог пояснил, что рост ребёнка зависит только от образа жизни и генетики. Например, если рост родителей в сумме не больше трёх метров, то нет смысла ждать высокую девочку. Это работает и в другую сторону. Так, у отцов ростом под два метра чаще рождаются крупные дети.

Но есть один фактор — преждевременные роды. Если малыш родился недоношенным, до 37 недель, то тогда, вероятнее всего, он будет низкого роста, резюмировал врач.

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Ранее трихолог рассказала, как вернуть густоту волос после беременности. Придётся исключить возможные патологии и восполнить все дефицитные состояния. В период лактации прописываются наружные лекарственные средства, а затем добавляются инъекционные методики, например плазмотерапия.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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