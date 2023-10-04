Американская корпорация Google представила четвёртое поколение смартфонов Pixel. Речь идёт о Google Pixel 8 и 8 Pro, которые работают на новейшей ОС Android 14.

Google показал новые смартфоны Pixel 8 с Android 14. Видео © Twitter.com / Made by Google

В ходе мероприятия Made by Google стало известно, что компания в течение семи лет будет поддерживать обновления и текущие функции. Примечательно, что устройства оснащены новым чипом Google Tensor G3 третьего поколения. При этом у Pixel 8 6,2-дюймовый OLED-дисплей и восемь Гб оперативной памяти и 128,256 Гб постоянной, а у Pro — 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей и 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти.

Новые смартфоны держат заряд дольше трёх суток в режиме сверхэкономии энергии. Камеры могут записывать видео с качеством 4K. Также Pixel 8 умеют распознавать речь независимо от языка и переводить её в текст. Цены в США стартуют от 699 долларов на Pixel 8 до 999 долларов на Pixel 8 Pro — устройства станут доступны для покупки с 12 октября.