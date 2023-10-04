В Сети появились фото ужасающих ожогов, которые оставляет владельцам новенький iPhone 15
CNMO: Владельцы iPhone 15 пожаловались на ожоги после использования телефона
Некоторые пользователи нового iPhone 15 Pro из Китая получили ожоги из-за перегрева гаджета. Об этом сообщил портал CNMO. Одни пользователи пожаловались, что травмировали пальцы, другие — бедро.
Пользовательница соцсетей утверждает, что получила ожог на пальце из-за своего iPhone 15 Pro, но проверить достоверность этих сведений невозможно. Фото © CNMO
Ещё одна "пострадавшая" утверждает, что смартфон оставил ожог на её бедре. Так это или нет, мы не знаем. Фото © CNMO
Стоит отметить, что Apple официально признала, что iPhone 15 может иметь проблемы с перегревом. В своём недавнем заявлении компания перечислила ряд условий, которые могут привести к тому, что "яблочный" гаджет перегреется сильнее, чем ожидалось. К примеру, в течение первых нескольких дней после настройки или восстановления устройство может быть теплее, чем обычно, но это, по словам боссов из Купертино, абсолютно нормально.
А вот некоторые инсайдеры считают, что причина проблемы с повышенным нагревом айфонов серии 15 Pro может заключаться в том, что Apple в погоне за тонким и лёгким дизайном пошла на компромисс с техническим совершенством, уменьшив площадь рассеивания тепла.
Ранее Лайф рассказывал, как китайский портативный аккумулятор взорвался в рюкзаке у восьмиклассницы в московской школе № 1570. Школьница успела достать телефон из сумки, но остальное её содержимое сгорело вместе с портфелем. Ещё один пауэрбанк взорвался в портфеле школьницы уже в петербургской гимназии. Помещение затянул дым, а школьников и сотрудников учебного заведения в срочном порядке вывели из здания. Всё обошлось благополучно: пострадавших нет.