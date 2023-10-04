Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане

Американского актёра Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане с подозрением на инфаркт. По данным The Sun, артисту стало плохо на XV Ташкентском международном кинофестивале.

"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа. После того как у него онемела левая рука на кинофестивале", — отмечает издание.