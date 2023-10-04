Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане
The Sun: В Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали Кевина Спейси
Кевин Спейси. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing
Американского актёра Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане с подозрением на инфаркт. По данным The Sun, артисту стало плохо на XV Ташкентском международном кинофестивале.
"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа. После того как у него онемела левая рука на кинофестивале", — отмечает издание.
Медики провели обследование, и опасения не подтвердились. Позже актёр рассказал на кинофестивале о случившемся.
Как сообщал Лайф, в течение нескольких лет Кевина Спейси обвиняли в домогательствах 15 человек, однако никто не смог доказать его вину. В итоге обвинения в отношении голливудской звезды были отозваны. За это время серьёзные убытки понёс и сам Спейси, и компании, с которыми он работал. В июне 2022 года обвинения в насилии и домогательствах против Спейси выдвинули четверо мужчин, но жюри присяжных вынесло решение о невиновности актёра. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.