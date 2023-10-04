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4 октября, 18:14

Кевин Спейси попал в больницу в Узбекистане

The Sun: В Ташкенте с подозрением на инфаркт госпитализировали Кевина Спейси

<p>Кевин Спейси. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing</p>

Кевин Спейси. Обложка © Getty Images / Wiktor Szymanowicz / Future Publishing

Американского актёра Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане с подозрением на инфаркт. По данным The Sun, артисту стало плохо на XV Ташкентском международном кинофестивале.

"Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа. После того как у него онемела левая рука на кинофестивале", — отмечает издание.

Медики провели обследование, и опасения не подтвердились. Позже актёр рассказал на кинофестивале о случившемся.

Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

Кевина Спейси вновь обвиняют в домогательствах

Как сообщал Лайф, в течение нескольких лет Кевина Спейси обвиняли в домогательствах 15 человек, однако никто не смог доказать его вину. В итоге обвинения в отношении голливудской звезды были отозваны. За это время серьёзные убытки понёс и сам Спейси, и компании, с которыми он работал. В июне 2022 года обвинения в насилии и домогательствах против Спейси выдвинули четверо мужчин, но жюри присяжных вынесло решение о невиновности актёра. Сам Спейси все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

Никита Осипов
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